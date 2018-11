PSG, Buffon: "Giusta la mia squalifica, oggi dovevo farmi trovare pronto"

Gianluigi Buffon, portiere del PSG, dopo il pareggio con il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Venire a Napoli e vincere facilmente non ho mai visto nessuno farlo. Qui ho vinto due volte in tutta la mia lunga carriera, e ho giocato in squadre forti. Questo vuol dire che vincere a Napoli è tutt'altro che facile. Abbiamo provato a gestire palla e partita nel primo tempo, poi loro hanno fatto un altro tipo di gara. Siamo stati compatti e bravi a lottare e a dare l'impressione di essere una squadra solida. Abbiamo avuto delle difficoltà ad inizio ripresa, è cambiato il modo di giocare del Napoli e, di conseguenza, era normale subire qualcosa. Il loro gol è meritato, il pareggio va bene perché abbiamo giocato un tempo a testa".

Sul rigore hai sorriso ad Insigne. "Sorridevo solo io, lui non sorrideva".

Ti mancava la musica della Champions? "Sì, mi mancava perché pensavo di aver subito un torto. Non parlo della squalifica per le dichiarazioni post-Madrid, quella è stata giusta, ma per il cartellino rosso che mi è stato comminato a Madrid che è stato incredibile. Era importante ora farsi trovare pronti e dare una mano ai miei compagni perché stasera si trattava di un match delicato".

Sul rigore non hai protestato. "Se non è una cosa particolare è difficile che mi vedi a protestare. A volte l'ho fatto, ma sempre con buone ragioni".