PSG, Buffon: "La Juve in vetta non mi stupisce. A Napoli niente errori"

Gianluigi Buffon, portiere del Paris Saint-Germain, ha parlato ai media ufficiali del club francese tornando anche sulla Juventus e sul Napoli (avversario in Champions proprio dei francesi): "Fa un certo effetto assistere alla Serie A da spettatore: non ero più abituato. Curiosamente non sono riuscito a guardare una partita della Juve in diretta, visto che praticamente le gare del PSG si sono giocate quasi in contemporanea. Di sicuro non mi stupisce vedere la squadra di Allegri a punteggio pieno, fame e voglia di primeggiare restano al centro del progetto. Il Napoli? La rosa è rimasta intatta e il grande cambiamento è stato fatto con un allenatore esperto e vincente come Ancelotti. Nelle due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan ho visto tanto del carattere di Carlo. La Champions League è sempre una competizione particolare, da affrontare in un periodo molto complicato perché denso di impegni. Il nostro è un gruppo difficile, di altissimo livello, che ci permetterà di crescere. Il Napoli al San Paolo? Dovremo essere bravi noi a mettere in campo i frutti del lavoro svolto in questi mesi, evitando di incombere in errori. I nostri avversari sono molto forti, non saranno concessi passi falsi".