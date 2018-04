PSG campione di Ligue 1: percorso netto, vittoria mai in discussione

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una vittoria annunciata, arrivata con ben 5 giornate di anticipo sulla fine del campionato. Il PSG dopo gli acquisti mirabolanti della scorsa estate, doveva dominare la Ligue 1 e così è stato. Niente sorprese come lo scorso anno quando a trionfare fu il sorprendente Monaco di Jardim, gli uomini di Emery hanno guidato dall'inizio alla fine la classifica chiudendo in bellezza con un ampio ed emblematico 7-1, proprio contro i campioni in carica.

Un percorso regolare quello dei parigini battezzato da un primo filotto di 6 successi consecutivi. Il pareggio contro il Montpellier alla settima giornata, a fine settembre, non aveva illuso nessuno e infatti già la giornata successiva il 6-2 sul Bordeaux aveva ristabilito le gerarchie, confermate dalla vittoria in trasferta sul campo del Digione. Un altro pari, questa volta contro l'OM, quindi una serie di 21 partite in cui il PSG ha portato a casa 19 vittorie e due sole sconfitte, le uniche della stagione in campionato. Per arrivare, storia recente, al pareggio col Saint-Etienne e al 7-1 di ieri contro il Monaco. Un percorso quasi perfetto, che ha legittimato la forza dei parigini e impedito alle altre squadre di essere attrici protagoniste. Una conferma non necessaria arriva dalla differenza nei numeri: rispetto al Monaco secondo, il PSG ha segnato 25 gol in più e ne ha subiti 18 in meno.

Questi i numeri del PSG in Ligue 1 dopo 33 giornate:

Vittorie: 28

Pareggi: 3

Sconfitte: 2

Gol segnati: 103

Gol subiti: 23

Vittoria più larga: 8-0 contro il Digione

Sconfitta più pesante: 1-2 con Strasburgo e Lione