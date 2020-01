PSG, Cavani esce allo scoperto. Leonardo: "Ha chiesto la cessione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edinson Cavani ha chiesto espressamente di lasciare il Paris Saint-Germain. L'ammissione nella serata di ieri è arrivata direttamente da Leonardo, direttore sportivo dei parigini, dopo la vittoria in Coppa di Francia contro il Lorient: "Ha chiesto di andarsene - ha dichiarato il dirigente brasiliano -. Speravamo che restasse, ma ci ha chiesto di andare via. Abbiamo ricevuto una proposta dall'Atletico Madrid, ma non è consona al valore del giocatore, siamo ancora distanti".

Sulla possibilità di sostituire Cavani già adesso, questa la risposta di Leonardo: "Penso che il nostro gruppo sia completo. Abbiamo alternative importanti e Draxler che può giocare ovunque, anche da nove. E poi dobbiamo dirlo chiaramente: è difficile sostituire un giocatore come Cavani.