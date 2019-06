PSG, da Donnarumma a Tonali: Leonardo pronto a fare shopping in Italia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Paris Saint-Germain continua a guardare con grande interesse all'Italia. La Gazzetta dello Sport scrive che il ritorno di Leonardo nella dirigenza transalpina potrebbe facilitare questo asse di mercato. I nomi accostati al PSG non mancano: da Gigio Donnarumma a Lorenzo Insigne, passando per Nicolò Barella, Miralem Pjanic, Douglas Costa o Sergej Milinkovic-Savic. E su tutti spunta Sandro Tonali, indicato come il nuovo Pirlo. Secondo la stampa francese, Leonardo ha già offerto 30 milioni di euro al Brescia.