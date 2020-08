PSG, Di Maria: "Bundesliga e Ligue 1 hanno dimostrato di essere al livello degli altri campionati"

MVP della sfida tra Paris Saint-Germain e Lipsia, Ángel Di María ha commentato così la qualificazione alla finale di Champions League della squadra di Tuchel: "Siamo molto felici. Il premio di migliore in campo è per tutti. Vogliamo entrare nella storia del club: siamo in finale, e per noi è molto importante. Le loro difficoltà penso siano state determinate dalla nostra prestazione: all'inizio la qualificazione era aperta, noi volevamo fortemente la finale e l'abbiamo dimostrato, attaccandoli e pressandoli dall'inizio. Avevo voglia di giocare, i miei compagni mi hanno sempre appoggiato. Sarà difficile dormire stasera, ma anche fino alla finale. Dovremo prepararla al massimo, non importa chi giocherà, dovranno dare tutti il massimo. Noi della Ligue 1 e la Bundesliga hanno dimostrato di essere al livello degli altri. Dovremo recuperare, poi vedremo chi dovremo affrontare, se Bayern o Lione".