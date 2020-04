PSG e United duellano per Milinkovic-Savic. Ma il serbo può restare alla Lazio

La Gazzetta dello Sport fa il punto su presente e futuro di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe '95, nato a Lleida in Spagna ma nazionale serbo della Lazio. Il futuro del giocatore potrebbe essere ancora in biancoceleste: la crisi, infatti, allontana le big e potenziali offerte da almeno 100 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain avrebbe sondato il terreno per capire la fattibilità di un'operazione a tre cifre che includa anche Adam Marusic. Dall'altra parte c'è il Manchester United che aveva pensato al serbo la scorsa estate e potrebbe farlo ancora per l'eventuale dopo Paul Pogba.