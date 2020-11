PSG, Florenzi ha già convinto: il club prepara l'offerta per il riscatto a titolo definitivo

Sono bastate poche partite al PSG per convincersi. Secondo quanto riportato dal portale iberico Todofihajes infatti, il club campione di Francia vuole acquistare Alessandro Florenzi a titolo definitivo. Il PSG - si legge - sta già pensando all'offerta da fare alla Roma per l'esterno, arrivato in estate in prestito dal club giallorosso. Florenzi sta convincendo tutti, a partire dal tecnico Tuchel.