PSG, cosa manca: tutto dipenderà da Neymar, occhi su Dybala

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo si sta muovendo anche sul mercato in entrata, ma il Paris Saint-Germain ha un solo obiettivo nei prossimi giorni, ovvero sistemare la questione Neymar. Ceduto il brasiliano si potrà capire come operare sul mercato, anche se un’idea ben chiara è presente nella testa del ds dei parigini.

In caso di cessione del brasiliano, il PSG vuole portare un giocatore di spessore nella capitale francese. Coutinho è l’indiziato numero uno e potrebbe rientrare in un’eventuale trattativa con il Barcellona. Le ultime notizie obbligano però i parigini a guardare altrove, precisamente in Italia. Paulo Dybala potrebbe essere l'alternativa, un elemento di qualità che può aiutare Leonardo a ricostruire nuovamente il tridente offensivo.

COSA MANCA - Ci sono molti reparti in cui bisogna intervenire. Una su tutti la difesa, la carta d’identità di Thiago Silva ha spinto Leonardo ad agire sul mercato. Piace Umtiti del Barcellona, ma al momento il calciatore non convince pienamente Tuchel. Sicuramente la priorità è quella di trovare un centrale difensivo da poter affiancare a Marquinhos, ma tra la mancanza di alternative e i prezzi folli del mercato sarà davvero complicato imbastire e chiudere eventuali trattative nel giro di poche settimane.

A centrocampo non ci sono problemi, la qualità abbonda: l’arrivo di Herrera e Sarabia hanno alzato ancor di più il livello della linea mediana dei parigini. L'ex Siviglia si è già inserito al meglio e potrebbe essere un elemento fondamentale nelle rotazioni del tecnico ex Borussia Dortmund. In attacco dipenderà tutto da Neymar: se il brasiliano se ne andrà già in questa sessione di mercato, bisognerà trovare un sostituto.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - Probabile un 4-4-2, non è da escludere anche un 4-2-3-1 o uno spregiudicato 4-2-4. Di Maria e Draxler possono giocare anche in mediana, con Cavani e Mbappé a comporre la coppia d’attacco. Ma bisognerà anche trovare il giusto equilibrio, per evitare il peggio durante le partite che contano.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-4-2): Areola; Kehrer (Meunier), Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Di Maria, Verratti, ANDER HERRERA, Draxler (Neymar); Cavani, Mbappé. All: Tuchel (confermato).