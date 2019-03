PSG, L'Equipe: "Allan e Ndombele sul menù estivo"

Allan e Tanguy Ndombélé sono sul menù estivo del PSG, stando a quanto riferisce L'Equipe oggi in edicola. In taglio alto, già in prima pagina, il quotidiano francese chiarisce come la formazione di Tuchel voglia investire forte su un centrocampista per la prossima estate: e oltre al brasiliano del Napoli, già cercato in inverno, gli occhi sarebbero sul giovane giocatore del Lione, grande rivelazione della Ligue 1 di quest'anno.