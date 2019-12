PSG-Icardi, è amore: riscatto subito, ma Wanda frena. Aspetta la Juve?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le prestazioni di Mauro Icardi stanno convincendo Leonardo e il PSG ad anticipare il riscatto dell'argentino, già previsto per giugno, ad inizio 2020: d'altronde l'attacco dei parigini vive di ben poche certezze. C'è Cavani che all’alba dei 33 anni e col contratto in scadenza, già a gennaio potrebbe salutare Parigi, il futuro di Neymar è tutto da scrivere e lo stesso Mbappé ha messo in dubbio la propria permanenza a lunga scadenza nell'attuale club. In questo scenario di tanti dubbi e poche convinzioni, sottolinea Tuttosport, assicurarsi il cartellino di Icardi sarebbe un affare per i parigini.

Ma anche per l'Inter, che potrebbe così poi dedicarsi con maggiore cure al mercato di riparazione in chiave scudetto (considerando che entreranno anche 22 e passa milioni per Gabigol). Un affare per tutti quindi? Forse no: economicamente il trasferimento a Parigi gioverebbe anche alla famiglia Icardi, visto che Mauro col PSG nella stagione ’20-21 guadagnerebbe 10 milioni contro i 5.5 che ritroverebbe a Milano. Ma il grande rendimento del marito induce alla prudenza la moglie-agente, puntando magari a qualcosa di ancora superiore rispetto al PSG. Magari il Real, o chissà, quella Juventus che da due anni flirta gli Icardis. Per questo Wanda prende tempo.