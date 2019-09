PSG-Icardi: formula e rinnovo da 7 milioni annui. L'Inter vince per un anno

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Paris Saint Germain ha ufficializzato l'arrivo di Maurito Icardi. Uno dei colpi più importanti del calcio europeo, perché porta l'argentino a essere l'erede designato di Edinson Cavani, all'ultimo anno di contratto con i transalpini e con una fila infinita di pretendenti fra gli Stati Uniti e la Cina. L'ex Inter può ricominciare la sua vita calcistica dopo il j'accuse di venerdì, che ha avuto il grande pregio di muovere gli ingranaggi.

COLPO DI LEONARDO - La formula per il suo arrivo è molto vantaggiosa per il Paris Saint Germain, perché è un prestito con diritto di riscatto. Cinque milioni di euro per il suo arrivo, sessantacinque per il riscatto, settanta totali. Una cifra alta per chi, a metà luglio, pensava di non riuscire di arrivare oltre i 55-60. Non ci sono certezze sulla sua permanenza, ma se dovesse giocare ai suoi livelli non ci saranno grossi problemi.

DOPPIA VITTORIA - Alla fine l'Inter si toglie un peso, almeno per un anno, cedendo il giocatore al Paris Saint Germain. Icardi voleva rimanere ad altissimo livello, rimanendo in nerazzurro oppure scegliendo la Juventus. Parigi è una grande città, con un club imponente e la voglia di vincere la Champions League. Non è un ripiego ed è dunque una bell'impresa per chi sembrava immobilizzato fino a ieri. È un pareggio, invece, per la Juventus, impantanata con gli accordi per il giocatore e con Dybala come unica chiave per aprire il forziere. Alla fine rimangono Mandzukic (ha rifiutato l'Al Gharafa, triennale da 6 milioni di euro) più Higuain, due che hanno sempre dato grandi garanzie. Certo, prendere Icardi a 40 milioni di euro sarebbe stato l'all-in pokeristico, così ha solo bloccato le idee Roma e Napoli. Meglio di niente.

RINNOVO AL 2022 - Intanto Icardi è riuscito finalmente a prolungare fino al 30 giugno del 2022, con un contratto nuovo, del 50% più alto rispetto a quello precedente: da 5 milioni a oltre 7, più bonus. Vedendola così potrebbe esserci un problema, fra dodici mesi: Icardi di nuovo all'Inter, dopo un anno deludente al Paris Saint Germain. Ma è una questione per il Marotta del futuro, non per questa stagione. Ed è già un sollievo.