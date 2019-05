PSG, idea Brandt. C'è anche la Juve, ma il tedesco snobba la Serie A

Non c'è solo Julian Weigl nei pensieri di Thomas Tuchel. Il tecnico del Paris Saint-Germain vorrebbe portare nella capitale francese anche un altro gioiello del calcio tedesco: Julian Brandt, trequartista in forza al Bayer Leverkusen. Come riporta la Bild, c'è grande concorrenza: anche Juventus, Borussia Dortmund e Atletico Madrid sarebbero interessati al giocatore, che è legato da un contratto fino al 2021, con una clausola di rescissione di 24 milioni di euro. Dalla Germania fanno sapere che Brandt non sarebbe però attratto dall'idea di giocare in Serie A.