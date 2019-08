PSG in pressing su Donnarumma. Il Milan ascolta solo offerte extralarge

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione di casa Milan legata a Gianluigi Donnarumma. Il PSG, nello specifico Leonardo, è in forte pressing sul Milan per arrivare al portiere, ma i piani rossoneri al momento sono altri. Maldini, Boban e Massara infatti vorrebbero ripartire proprio da Gigio e l'unico modo per fagli cambiare idea sarebbe quella di mettere sul piatto una proposta superiore ai 50 milioni cash, cifra a cui il PSG non si è neanche avvicinato.

Con la permanenza si parlerà di rinnovo - Una volta chiuso il mercato il club rossonero dovrà iniziare a parlare con Mino Raiola del rinnovo del classe '99, il cui contratto scade nel 2021. Ad oggi Donnarumma ha uno stipendio da 6 milioni a stagione, cifra che renderà complesse le trattative con l'agente che oltre al prolungamento potrebbe chiedere anche un aumento salariale.