PSG, la finale arriva esattamente 50 anni dopo la prima partita ufficiale

Il PSG, in campo in questi minuti contro il Bayern Monaco, sta giocando la sua prima finale di Champions League. Per uno strano scherzo del destino, questa partita arriva esattamente 50 anni dopo la prima gara ufficiale del club francese. Era il 23 agosto 1970 quando il PSG affrontava il Poitiers in seconda divisione.