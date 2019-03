PSG, la Ligue 1 non basta più: al lavoro per l'assalto alla Champions

Il campionato non basta più. Il refrain che riguarda il Paris Saint-Germain inizia a diventare sempre più monotono. La squadra della Capitale ha conquistato sei delle ultime sette Ligue 1, contando anche l’ultima stagione, ma in Champions League non è mai riuscita ad andare oltre ai quarti di finale. Troppo poco per Nasser Al-Khelaifi che nelle ultime sessioni di calciomercato ha investito centinaia di milioni per creare una squadra stellare per tentare l’assalto, per ora vano, alla coppa dalle grandi orecchie. Non bastano Neymar, Mbappé, Di Maria, Draxler, Cavani, Buffon, Thiago Silva, Marquinhos e compagnia per arrivare sul trono d’Europa. Ecco che il numero uno rossoblu sta puntando ad un nuovo mercato da protagonista.

TANTI NOMI IN ENTRATA - Per la prossima stagione possiamo aspettarci un nuovo mercato importante in entrata. Possibile rinnovo per Gigi Buffon anche se dalla Turchia arrivano voci di un possibile interessamento per la porta di Fernando Muslera del Galatasaray. In difesa è praticamente in dirittura d’arrivo il rinnovo di Dani Alves mentre resta vivo l’interesse per Kalidou Koulibaly del Napoli. A centrocampo sembra essere diminuito l’interesse per Allan mentre per per Veretout ci sarebbe la concorrenza del Borussia Dortmund.

RABIOT VIA, SIRENE SPAGNOLE PER MBAPPE’ - Non solo movimenti in entrata per il PSG. Adrien Rabiot è il primo elemento che sicuramente lascerà Parigi. Il centrocampista francese è ai margini del progetto e su di lui ci sarebbe forte il Manchester United. Rischio partenza anche per Kylian Mbappé. L’enfant prodige del calcio transalpino ha attirato le attenzioni dalla Spagna. Il presidente Florentino Perez lo vorrebbe al Real Madrid per rinforzare il pacchetto offensivo. Fra i possibili partenti del numero uno rossoblu ci sarebbe anche Angel Di Maria e anche Cavani. La rivoluzione potrebbe partire. Per tentare l'assalto alla Champions.