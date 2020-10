PSG- Manchester United, Mbappé brilla più di Neymar. L'esordio di Cavani può aspettare

E' senza ombra di dubbio alcuno una delle sfide più attese dell'intera fase a gironi di Champions League. Quella fra PSG e Manchester United sarà una partita fra due squadre ricche di blasone che negli ultimi anni hanno utilizzato l'arma delle spese incontrollate per provare a tornare al top. L'elenco dei top player che saranno in campo, ma pure in panchina, è infinito. Anche se purtroppo non sarà del match Edinson Cavani, da poco arrivato allo United e non convocato dal tecnico Solskjaer. Sarà anche la prima europea di Alessandro Florenzi con la maglia del PSG.

Le stelle

PSG - Kylian Mbappé

Sono tanti i fenomeni a disposizione di Tuchel, ma il talento del francese continua a brillare anche più di Neymar. Il brasiliano ha già vinto la Champions, l'ex Monaco vuole infrangere questo tabù. Potrebbe essere la sua ultima stagione a Parigi.

Manchester United - Paul Pogba

Ci sarebbe anche Bruno Fernandes, che ha avuto un impatto straordinario nella squadra di Solskjaer, ma il francese è sempre l'osservato speciale. Il Real stavolta non ci ha nemmeno provato a prenderlo: è rimasto ed è pronto a essere il leader che tutti si aspettano.

Le possibili rivelazioni

PSG - Alessandro Florenzi

Roma-Valencia andata e ritorno. Poi arriva l'occasione forse più importante della carriera, in una squadra che punta a vincere tutto. Una parabola strana, quella del difensore classe 1991: se il fisico reggerà, sarà un'arma molto importante per i capitolini.

Manchester United - Mason Greenwood

Sta battendo ogni record di precocità ed è facile aspettarsi un impatto mostruoso anche nella massima competizione europea. Il girone difficile è un vantaggio nel processo di crescita: potrà misurarsi con avversari molto forti.

Le probabili formazioni

PSG (4-3-3)

Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Herrera, Danilo Pereira, Rafinha; Di Maria, Mbappé, Neymar

Manchester United (4-2-3-1)

De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; Matic, Pogba; Mata, Bruno Fernandes, Rashford; Martial