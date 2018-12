© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi Kylian Mbappé compie 20 anni ma in un'intervista rilasciata a Le Parisien ha rivelato che il suo compleanno è preferito è stato quello dei 14 anni perché ha conosciuto Cristiano Ronaldo e Zidane: "Il miglior compleanno? Il mio 14° compleanno, mi sono allenato per una settimana con il Real Madrid, ho avuto la fortuna di incontrare Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo, ho visto tutti i giocatori del Real Madrid, è stato grandioso. Il regalo che desidera di più? Vincere la Champions League in questa stagione con il PSG. Idoli d'infanzia? Ho avuto molti idoli come LeBron James o Roger Federer, da adolescente ero un vero fan di Cristiano Ronaldo, ho imitato i suoi gesti, ho avuto l'opportunità di incontrare molti giocatori della nazionale francese come Zinedine Zidane o Thierry Henry" .