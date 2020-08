PSG, Navas recupera e va in porta. C'è anche Verratti, ma solo dalla panchina

Per un Keylor Navas totalmente recuperato, che sarà regolarmente presente in campo dal 1' a difendere i pali del PSG per la finale di Champions League, c'è un Marco Verratti che sì - proprio come aveva anticipato il tecnico Tuchel - sarà dell'incontro, ma solamente dalla panchina. Almeno inizialmente, infatti, il regista italiano figura nell'elenco dei sostituti.