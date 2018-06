PSG, nel mirino ci sono Alex Sandro e Bonucci. In attesa di Buffon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è scontata la permanenza di Alex Sandro alla Juventus, secondo quanto scrive Tuttosport. Il brasiliano interessa al Paris Saint-Germain, che potrebbe portarlo in Francia insieme all'ormai ex bianconero Gianluigi Buffon. Sempre nel rispetto dei paletti imposti dall'Uefa per il Fair-Play Finanziario. Con un'offerta di 40-50 milioni di euro, Alex Sandro potrebbe finire a Parigi ma il PSG segue anche il milanista Leonardo Bonucci.