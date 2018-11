PSG, Neymar a forte rischio per il Liverpool, non preoccupa Mbappè

Fonte: tuttonapoli.net

PSG in allerta per le condizioni di Neymar e Kylian Mbappè, usciti malconci dagli impegni con le rispettive nazionale. Il sito di Sky Sport cerca di ipotizzare i loro tempi di recupero ed in particolare la possibilità di vederli in campo contro il Liverpool del prossimo 28 novembre: "Confermato il problema muscolare per il brasiliano accusato contro il Camerun, anche se non si tratta di stiramento: l'ex Barcellona ha infatti subito un'elongazione agli adduttori della coscia destra e ora è a forte rischio per la fondamentale sfida di Champions League. Non preoccupa, invece, il francese, atterrato male sulla spalla destra in seguito a un contrasto di gioco con il portiere dell'Uruguay Martín Campaña. L'ex Monaco ha sentito un forte dolore e ha chiesto il cambio immediato, ma per lui si tratta di una semplice contusione. Entrambi i giocatori, fa sapere il club campione di Francia, osserveranno due giorni di riposo per verificare l'evoluzione del quadro clinico. Mbappé potrebbe rimanere a riposo contro il Tolosa sabato 24 novembre, per essere tirato a lucido per il big match europeo contro i Reds".