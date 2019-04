PSG, Neymar prigioniero del suo valore. L'unica speranza è il Real

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Neymar, da quando ha lasciato il Barcellona, è uno dei temi che ciclicamente ritornano sui principali quotidiani sportivi del mondo. Il motivo è presto detto: il brasiliano a Parigi non ha mai trovato il giusto feeling né con la piazza né tanto meno con gli allenatori che si sono succeduti e quindi, tramite l'entourage, è sempre pronto a lasciare una mezza porta aperta per il possibile addio dal club di Al Khelaifi.

IMPRIGIONATO DALLA VALUTAZIONE - Servirebbero almeno 220 milioni per portarlo via da Parigi, una valutazione che potrebbe permettersi giusto 2-3 club al mondo e che, dopo una stagione passata tra infortuni e insuccessi, sembrano comunque troppi. Probabilmente il brasiliano dovrà restare almeno un'altra stagione in compagnia di Verratti e soci, con la speranza di trovare l'allenatore giusto per dare una svolta decisiva alla campagna europea del club. La Champions è l'unica cosa che conta, un detto molto in voga anche dalle nostre parti.

SPERANZA REAL? - Forse l'unico club che potrebbe davvero mettersi a un tavolo per trattare è quello di Florentino Perez. Il bisogno di rilanciare la squadra dopo il fallimento di quest'anno porterà la società spagnola a spendere tanti milioni e ad attuare un profondo rinnovamento, anche in attacco. In caso di cessione di Bale, il "solo" acquisto di Hazard potrebbe non bastare e il nome di Neymar potrebbe tornare di moda.