PSG, Neymar top assistman in Champions dal 2013 a oggi: meglio anche di Ronaldo

Neymar è il miglior assistman della Champions League da quando ha giocato la prima partita in questa competizione nel settembre del 2013 con la maglia del Barcellona. Il brasiliano ha fornito ben 24 assist vincenti (compreso quello di stasera per Di Maria in occasione del raddoppio contro il Lipsia), 4 più del secondo in classifica nello stesso periodo, ovvero 4 più di Cristiano Ronaldo.

24 - Neymar has delivered 24 assists in the Champions League since his first game in September 2013 - at least 4 more than any other player in the competition over this period (Cristiano Ronaldo - 20). Generous. pic.twitter.com/rLcJNfP4Mk

