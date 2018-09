PSG, Rabiot vicino al Barça in estate ma ora Juve e Milan sono in corsa

© foto di Johnny Fidelin/Icon Sport

Obiettivo di mercato di Juventus e Milan, Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995 in scadenza di contratto con il PSG è stato molto vicino al Barcellona in estate: secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i francesi avrebbero infatti offerto il giocatore al Barcellona, chiedendo in cambio il cartellino di Busquets, ottenendo, però, un netto rifiuto da parte dei blaugrana. E' proprio grazie a questo rifiuto che Juve e Milan possono ancora sperare di fare un "colpaccio" di mercato portando Rabiot in Italia a parametro zero a fine stagione.