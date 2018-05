PSG, sanzione in arrivo dall'UEFA. La Serie A osserva interessata

L'addio di Neymar dopo un solo anno di Paris Saint-Germain è sempre più probabile. Il club francese infatti sarà costretto a rientrare delle spese. Secondo quanto riportato oggi da L'Equipe la UEFA si prepara a sanzionare il club. Troppe le spese fatte la scorsa stagione e non giustificabili. Difficile quindi aspettarsi colpi a sorpresa, possibile una forte limitazione per quel che riguarda il mercato in entrata e qualche uscita eccellente, come quella dell'asso brasiliano che ha già nostalgia della Spagna. L'entità della sanzione inciderà in modo indiretto anche sulla Serie A: Gianluigi Donnarumma, ad esempio, è un candidato concreto alla porta del PSG, così come Alex Sandro, in uscita dalla Juventus.