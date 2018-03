PSG, senza rinnovo Rabiot può partire: Juventus alla finestra

© foto di J.M.Colomo

Juventus e PSG potrebbero tornare a trattare in estate, una sorta di Matuidi-bis. Come si legge sulle pagine di Tuttosport i bianconeri stanno monitorando con interesse Adrien Rabiot, già cercato dai bianconeri 4 anni fa. In Francia sono convinti che Al-Khelaifi, pur di non perdere il giovane talento, sia pronto a proporre al ragazzo un contratto monstre. Occhio però al FPF: se non dovesse arrivare l'accordo per il rinnovo, Rabiot potrebbe finire sul mercato: affare da circa 45 milioni di euro.