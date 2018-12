© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint-Germain sfida la Juventus per Isco. As, attraverso indiscrezioni provenienti dalla Francia, parla addirittura di un incontro tra il padre-agente del trequartista del Real Madrid, Paco Alarcón, e il patron dei francesi Nasser Al-Khelaifi per impostare le basi della trattativa. Tuttavia, ricorda il quotidiano spagnolo, l'alto costo del cartellino di Isco rende quest'operazione molto complicata, soprattutto alla luce dei paletti imposti al PSG dal Fair-Play finanziario.