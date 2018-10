PSG, si valuta la cessione di Rabiot a gennaio: c'è la Juventus

© foto di J.M.Colomo

Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995 del PSG, potrebbe lasciare la Francia anche nel corso della sessione invernale di calciomercato: secondo quanto riportato da Rai Sport, infatti, il club parigino starebbe valutando questa opportunità per non perdere a parametro zero il giocatore, in scadenza di contratto a giugno. La Juventus e il Real Madrid sarebbero pronti a fare un'offerta per il cartellino di Rabiot.