PSG, Thiago Silva: "Sarebbe bello chiudere la carriera al Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano del PSG e difensore della Nazionale brasiliana Thiago Silva, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Il Milan è nel mio cuore e lo sarà sempre. Sono un grande tifoso e seguo ogni vicenda con trasporto. Se tornerei a Milano? Non è mai semplice parlare del futuro ma nel calcio 'mai dire mai'. Tutto è possibile. Come potrei dire no al Milan? Tornare magari per chiudere la carriera. Sarebbe una cosa bellissima".