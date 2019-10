© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cinque gol in sei gare con la maglia del Paris Saint-Germain. Una doppietta ieri sera in Belgio contro il Club Brugge, in una gara valida per la fase a gironi di Champions League. Sta ingranando l'avventura parigina di Mauro Icardi, centravanti che ha lasciato l'Inter nelle ultime ore di calciomercato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Già innamorato di lui Thomas Tuchel, allenatore del PSG che nel post-gara s'è così espresso sul bomber di Rosario: "Mauro sta facendo molto bene, segna ed è una cosa buona. Lui è straordinario per come lavora. Ed è davvero molto disciplinato, intelligente con la palla. Si adatta con estrema facilità col pallone e tatticamente è molto intelligente", ha detto.