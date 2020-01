© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, parlando alla vigilia della partita contro il Monaco ha incensato Mauro Icardi con dichiarazioni importanti: "Onestamente mi ha davvero impressionato. L'ho incontrato qui per la prima volta. È un calciatore super affidabile, capisce tatticamente il calcio di alto livello, sa cosa fare per essere equilibrato. È super affidabile ed efficiente. Impressionante anche il modo che ha di guadagnarsi lo spazio per attaccare. Il riscatto dall'Inter? Non voglio parlare del fatto se possiamo acquistarlo o no".