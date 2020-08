PSG, Tuchel su Thiago Silva: "Parleremo col club per provare ad andare avanti"

Thomas Tuchel allenatore del PSG, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 subita in finale di Champions contro il Bayern Monaco e ha parlato del futuro di Thiago Silva, giocatore accostato in Italia alla Fiorentina: "E' stato il mio capitano ed è stato un piacere avere un capitano, un giocatore con questa personalità. Ha prolungato il suo contratto con noi per 2 mesi e ha lasciato il suo cuore, tutta la sua energia, tutto sul campo. E' rimasto concentrato e ha dato tutto per vincere questo torneo, questa Champions League. E l'avrebbe assolutamente meritata. Io penso che avremmo meritato di vincere la Champions. Gli ho detto che sono assolutamente orgoglioso di averlo avuto come mio capitano. Adesso parleremo con il club e con lui per chiarire la situazione e andare avanti. Ma qualsiasi sia la decisione, resterà per sempre un mio giocatore e resterà per sempre nel mio cuore. E' stato fantastico il tempo è passato con lui".