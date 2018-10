PSG, Tuchel: "Verratti recuperato, contro Ancelotti per lui gara speciale"

Tomas Tuchel lancia Marco Verratti. Il tecnico del PSG ha ammesso che il centrocampista scenderà in campo contro il Napoli, nonostante qualche problema fisico accusato contro l'Amiens nell'ultimo turno di Ligue 1.

Domani è una gara importante per Verratti? "Lo spero, Marco si è allenato oggi. E' molto importante, ha avvertito un problema muscolare contro l'Amiens. Ma si è allenato, giocherà domani. E' una gara speciale anche per lui, sento che gli piace molto Ancelotti. Tra loro c'è un buon rapporto, per Marco sarà una gara speciale. Gioca contro Ancelotti e contro una squadra italiana, credo che Verratti domani potrà fare la differenza".