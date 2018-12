PSG, Ultimatum di Tuchel a Rabiot: la Juventus osserva

Fonte: tuttojuve.com

Adrien Rabiot continua a non accettare il rinnovo con il PSG. Il club francese sta cercando di convincere il giocatore a prolungare il suo contratto in scadenza a giugno ma al momento il francese ha rifiutato ogni proposta. Secondo quanto riporta ESPN infatti questo comportamento avrebbe indotto il tecnico dei parigini Thomas Tuchel a lanciare un ultimatum al giocatore dicendogli di rinnovare, altrimenti perderà di importanza nello spogliatoio del PSG fino ad essere relegato in panchina. Un'intimazione forte per Rabiot che però d'altra parte è corteggiato da club importanti come Barcellona, Manchester City e Juventus, che osservano la situazione con grande attenzione.