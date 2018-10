“Il fatto di non aver portato a casa un risultato pieno contro il Genoa ha consentito alla Juventus di mettere grande verve ed impegno contro il Manchester United. I bianconeri sono già agli ottavi, il risultato di martedì è molto importante”. Così a TuttoMercatoWeb Gianni De Biasi...

Napoli, Insigne: "Importante non aver perso. Infortunio? Solo un colpo"

Inter, Icardi: "Non sono contento della nostra partita"

Le pagelle del PSG - Cavani, il grande ex che delude. Neymar egoista

Champions League, la classifica del Gruppo C: Napoli secondo

PSG, Verratti: "Il gol ci dà spinta per il ritorno. Insigne? Bello rivederlo"

Da Eindhoven la miglior notizia: l'Inter non piange dopo il KO al Camp Nou

Acerbi: "Belli i paragoni con de Vrij. Grazie Lazio e Inzaghi per la fiducia"

Betis Siviglia, Setien: "Milan come un gigante ferito"

"Quando non segna non incide". L'incubo di Icardi c'è anche al Camp Nou

Su Insigne da avversario : "Fa piacere. Siamo cresciuti calcisticamente insieme, rivederci a Parigi in una gara particolare fa sicuramente piacere".

Marco Verratti , centrocampista del PSG, dopo il 2-2 interno contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Questo gol alla fine ci dà una spinta per il ritorno, nel gruppo ce la giocheremo tutti e tre, PSG, Liverpool e Napoli, fino alla fine. E' un girone difficile, entusiasmante, ce la giocheremo fino in fondo. Colloquio con Cavani? Dovevamo mettere qualcosa a posto, abbiamo sofferto molto nel primo tempo".

