PSG, Verratti: "Sto meglio e in finale voglio esserci. Qui sono felice, vogliamo la Champions"

vedi letture

Il centrocampista del Paris Saint Germain, Marco Verratti, ha parlato a Sky Sport a pochi giorni dalla finale di Champions League che i francesi giocheranno contro il Bayern Monaco: "Quando ho deciso di venire al PSG ho fatto la scelta giusta, ho giocato con grandissimi giocatori e ogni anno partiamo per provare a vincere la Champions League. Sono felice di essere qui, la società e la città mi hanno dato tanto. Sto meglio e in finale voglio esserci. Sarà l'ultima partita e speriamo che sia un giorno speciale. Ci manca l'ultimo traguardo, sarebbe una vittoria storica sia per il club che per noi giocatori".