Psicodramma Frosinone, come un anno fa. Ancora terzo, ma a pari punti

Errare è umano, ma perseverare è diabolico. Il Frosinone non ha evidentemente imparato la lezione di un anno fa e si suicida proprio quando il ritorno in Serie A sembrava cosa fatta. L'anno scorso fu l'Hellas Verona di Fabio Pecchia a far festa, mentre la squadra di Pasquale Marino giocò i playoff senza riuscire a tornare nella massima categoria. Quest'anno la solita storia, purtroppo per la famiglia Stirpe che ha puntato tanto sulla Società ciociara fino a costruire uno stadio nuovo e di proprietà.

La squadra di Moreno Longo ha chiuso la regular season a quota 72 punti, come il Parma, ma sotto a causa della differenza reti a sfavore negli scontri diretti: 2-1 all'andata a Frosinone per i laziali, 2-0 al ritorno per i ducali di Roberto D'Aversa. Che festeggia il salto tra i grandi, completando l'opera avviata dalla dirigenza parmense con la terza promozione di fila. Come il Parma nessuno mai nella storia del calcio italiano, così come nessuno - probabilmente - è riuscito a fare come il Frosinone. Anche un anno fa i ciociari chiusero il torneo insieme al Verona, con 74 punti, ma al terzo posto poiché l'Hellas era in vantaggio grazie alla differenza reti negli scontri diretti. Ora il Frosinone vuole tornare in A mediante gli spareggi di fine stagione, per evitare di ascoltare durante la prossima stagione il proverbio 'Non c'è due senza tre'.