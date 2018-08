PSV, Behich spavaldo: "Non ho paura di Barça, Tottenham e Inter"

Fonte: fcinternews.it

"Il Psv è un'opportunità che non potevo lasciarmi scappare". Aziz Behich, neo acquisto degli olandesi, si presenta con queste parole ai suoi nuovi tifosi, spiegando in seguito i motivi per i quali ha scelto di trasferirsi nel club di Eindhoven: "Il PSV è un club di vertice, per me il miglior club dei Paesi Bassi. Ho giocato in Turchia per cinque anni (al Bursaspor ndr) ed è giunto il momento di fare lo step successivo".

Il difensore australiano, stuzzicato sul tema Champions, risponde così: "Ora sono qui, sfiderò Barcellona, ​​Tottenham e Inter. Non ho paura, sono avversari molto buoni, ma nel calcio tutto è possibile. Non c'è niente di meglio che misurarsi con i migliori giocatori del mondo".