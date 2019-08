PSV, il saluto di Lozano: "Ringrazio tutti, sono stati anni fantastici"

© foto di Imago/Image Sport

Hirving Lozano, nuovo acquisto del Napoli, ha salutato i tifosi del PSV Eindhoven attraverso un videomessaggio. Ecco le parole del messicano diramate dal sito ufficiale del club olandese: "Voglio ringraziare tutti i fan per il loro grande supporto che mi hanno dato in questi anni. È stato un momento incredibile, davvero fantastico. Ho anche giocato in Champions League. Le persone di questo club hanno dato a me e alla mia famiglia la sensazione di essere a casa. Vi ringrazio per tutto questo".