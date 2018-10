PSV-Inter 1-1: Nainggolan risponde a Rosario. Arbitro nel mirino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

1-1 all'intervallo della sfida tra PSV e Inter al Philips Stadium di Eindhoven. Vantaggio dei padroni di casa con Rosario al 27' e pari di Nainggolan al 44'. Tante polemiche e fischi del pubblico di casa per laa mancata espulsione di Handanovic.

IL VANTAGGIO DEL PSV - Dopo aver avuto una buona occasione, sprecata da Vecino su ottima sponda di Icardi, l'Inter è passata in svantaggio al 27' con il gol realizzato da Rosario con un destro dal limite che non ha lasciato scampo all'incolpevole Handanovic. Errore di D'Ambrosio in uscita e Brozovic in ritardo nella copertura del centrocampista del PSV, troppo libero di calciare.

LA REAZIONE DELL'INTER - Pochi minuti più tardi, al 34', i nerazzurri hanno subito l'occasione di pareggiare con Mauro Icardi che sfiora il palo alla destra di Zoet su cross di D'Ambrosio. Tre minuti più tardi, altro colpo di testa dell'argentino e questa volta è il portiere avversario a dirgli di no. Sul finale squadra di Spalletti costantemente nella metà campo del PSV, con Nainggolan vicino al pari con un destro al volo che finisce fuori.

GRAZIATO HANDANOVIC - Pericolo rosso scongiurato per l'Inter. Uscita scellerata di Handanovic, in netto ritardo su Bergwijn e l'esterno cercando di aggirare il portiere viene fermato proprio dallo sloveno che ferma la palla con la mano. Soltanto giallo per l'estremo difensore, ma l'espulsione poteva starci.

PAREGGIO DELL'INTER - Al 44' il gol di Nainggolan che ha permesso ai nerazzurri di andare al riposo sul pari. Ottima azione di Icardi, fermato due volte da Zoet e palla che finisce al limite dove il belga si fa trovare pronto infilando la porta del PSV con un destro al volo. Deve ripartire da qui l'Inter nella ripresa, cercando quella che sarebbe una vittoria fondamentale.