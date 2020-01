© foto di PhotoViews

Steven Bergwijn e Gaston Pereiro non si stanno allenando con il PSV Eindhoven stamattina per motivi di mercato. I due giocatori sono sempre più vicini a lasciare il club olandese: Pereiro raggiungerà presto Cagliari , mentre l'esterno dovrebbe finire alla corte di José Mourinho, al Tottenham. L'olandese è già in viaggio per Londra, i due club hanno raggiunto l'accordo.