Pubblico negli stadi, Fenucci: "Mi auguro che anche le altre regioni si facciano sentire"

L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato a margine della presentazione del nuovo sponsor del ritorno negli stadi del pubblico: "Insieme a Sassuolo e Parma abbiamo presentato il progetto per il ritorno della gente allo stadio. La regione ha accolto la nostra istanza e Il governatore ha dato il via libera alle prime due squadre che giocheranno in casa. Il protocollo è stato valutato ora c’è un iter amministrativo tra governo e istanze regionali di cui si occuperà la Lega ma al momento siamo perfettamente in grado di portare allo stadio mille tifosi in sicurezza. Mi auguro che anche le altre regioni si facciano sentire in modo che il governo modifichi le proprie decisioni e si vada verso un’apertura almen parziale di tutti gli stadi. Il fatto di riportare i tifosi allo stadio non è una questione economica, ma lo facciamo per riavere delle persone con noi all’interno degli impianti. All’interno dei mille verranno affidati alle realtà commerciali ma mi piacerebbe ospitare anche una parte di operatori socio sanitari che tanto si sono spesi per la pandemia: l’idea sarà comunque quella di andare avanti con inviti. Il 28 settembre potremo portare più dei 14000 concessi oggi? Difficile rispondere perchè questo dipenderà dalle decisioni del governo e i dati sull'andamento dei contagi che potrebbero determinare un'apertura più o meno veloce".