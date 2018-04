Puggioni: "C'è la sensazione che Higuain abbia accentuato la caduta"

© foto di Federico Gaetano

Christian Puggioni, portiere del Benevento, ha parlato a Ottochannel dopo la sconfitta contro la Juventus. "La squadra ha espresso un ottimo calcio e fino al 70' è rimasta in partita contro la più forte del campionato. Resta il rammarico perché con un pizzico di fortuna potevamo fare qualcosa in più, ma se concedi due rigori diventa difficile per tutti. Il Benevento sta giocando come dovrebbe fare e credo che gli applausi dello stadio a fine partita siano un attestato di stima per il lavoro prodotto. Secondo rigore per i bianconeri? Ho chiesto a Pasqua di rivedere la dinamica. Lui inizialmente non mi ha risposto, poi mi ha comunicato che la decisione presa era corretta. Dal campo ho avuto una sensazione diversa, ovvero che Higuain avesse accentuato la caduta”, ha detto l'estremo difensore.