Pulga: "Chiesa e Barella leader. Fondamentali per la Nazionale"

© foto di Federico De Luca

Ivo Pulga, ex allenatore e calciatore del Cagliari, ha parlato a FirenzeViola.it, di alcune tematiche in casa Fiorentina e anche della sfida di domenica tra la sua ex squadra e i viola: "Al Franchi mi aspetto una bella partita. La Fiorentina, fino adesso, in casa ha fatto grandi cose e ha sempre vinto. Il Cagliari, invece, in trasferta soffre molto. Ma se i sardi dovessero giocare come contro il Bologna nella scorsa giornata, allora possono dare del filo da torcere a i giocatori viola. C'è anche da dire che i rossoblù a Firenze hanno fatto sempre bene negli ultimi anni".

La Fiorentina è la squadra con l'età media più bassa della Serie A, che ne pensa della scelta di puntare molto sui giovani?

"Pantaleo è un grandissimo ds. Approvo la sua scelta. I viola stanno disputando un ottimo campionato nonostante la poca esperienza. In previsione futura ha tutte le carte in regola per fare grandi cose. Sono sicuro che faranno un grande stagione, e se la giocheranno fino alla fine per l'Europa League".

Domenica si sfideranno due talenti puri del nostro calcio: Chiesa e Barella.

"Sono dei giovani emergenti ma sono già leader nei loro club. Mi auguro che Mancini abbia capito che sono due giocatori fondamentali per la nazionale italiana. In questi ultimi mesi mi chiedevo come fosse possibile che Nicolò non fosse in nazionale, è il centrocampista più forte d'Italia. Anche Chiesa è uno dei punti fermi degli azzurri nonostante la sua età. Spero anche che Benassi possa rientrare nel giro della nazionale perché anche lui ha un talento raro".

Approva la scelta di Pioli di affidare il ruolo di vice Simeone a un 2000, Vlahovic, invece che puntare su un attaccante più esperto?

"Sono super d'accordo con il mister. Prendere giocatori ormai a fine carriera non ti porta assolutamente a niente. Hanno deciso di attuare questa politica giovani e così deve essere".