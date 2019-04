© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora Pulgar, ancora dal dischetto. Il Bologna raddoppia grazie al suo regista cileno, che ancora una volta è implacabile dal dischetto e spiazza Sorrentino. Tre minuti dopo il primo penalty, i felsinei ne conquistano un altro: Sansone viene toccato da Bani e cade in area, Pairetto è sicurissimo e assegna il calcio di rigore. 2-0 Bologna, match ora in salita per il Chievo.