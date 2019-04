© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanta sofferenza e grande equilibrio al Dall'Ara, ma alla fine il Bologna riesce a passare in vantaggio al minuto 65, grazie a un rigore trasformato da Pulgar. Ingenuo il fallo di Andreolli su Soriano, che passa in mezzo all'ex centrale del Cagliari e a Barba e cade in area. Dal dischetto si presenta lo specialista cileno, che non sbaglia.