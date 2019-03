Pulgar glaciale dal dischetto: il Bologna ribalta il Torino in tre minuti!

© foto di Federico Gaetano

Neanche il tempo di festeggiare il pareggio per il Bologna, che si ritrova ora a condurre! Calcio di rigore fischiato, dopo controllo al monitor VAR, per un ingenuo quanto evidente tocco di Meitè in area di rigore su cross scodellato da calcio d'angolo, Mariani non può assolutamente esimersi dall'indicare il dischetto del calcio di rigore. La palla è pesantissima ma ad Erick Pulgar il carattere non manca di certo: dopo l'autogol, una battuta perfetta per il cileno, che spedisce dove Sirigu davvero non può arrivare mandando in visibilio i tifosi rossoblù accorsi oggi al Grande Torino.