© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Bologna Erick Pulgar ha commentato la sconfitta interna in Coppa Italia contro la Juventus: "Abbiamo fatto il possibile contro una grande squadra. Nel secondo tempo in particolare ci siamo presentati più volte davanti alla porta della Juventus ma ci è sempre mancato l’ultimo passaggio che poteva renderci pericolosi. Prendiamolo come un buon lavoro per migliorare in vista di una gara fondamentale, domenica prossima. Crediamo molto in questo gruppo e nell’allenatore, dobbiamo rimanere uniti, dipende tutto da noi. La squadra è pronta per le prossime battaglie, dobbiamo continuare a lavorare con convinzione. Sappiamo che uniti possiamo salvarci. Personalmente sto bene e sono felice a Bologna, è da quando che sono arrivato qui che lavoro per avere un ruolo sempre più importante in questo gruppo indipendentemente dal rinnovo del contratto".