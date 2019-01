© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da Aubameyang a Dembélé, passando per Sokratis, Mario Götze e tanti altri. Il Borussia Dortmund è non solo realtà vincente fresca e dinamica, ma anche una società che è riuscita a produrre plusvalenze come poche altre società al mondo. Sono lontani i tempi in cui Robert Lewandoski lasciava il club della Ruhr a parametro zero per accasarsi al Bayern Monaco. Una lezione mal digerita che ha portato a un cambio di strategia nelle stagioni successive, annate in cui il BVB ha ceduto senza tentennamenti - e senza sconti - chi aveva già deciso di andare via.

Ousmane Dembélé al Barcellona per 115 milioni di euro è stato un autentico capolavoro, ma la cessione di Pulisic al Chelsea ufficializzata questa mattina non è poi troppo da meno.

🤝 @cpulisic_10 wechselt im Sommer zum @ChelseaFC! Der BVB hat sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Christian #Pulisic mit sofortiger Wirkung geeinigt, Chelsea wiederum leiht den 20-Jährigen bis zum Saisonende an den BVB aus. Alle Infos 👉 https://t.co/HmGsGzfp7D pic.twitter.com/I6dM1NtiuA — Borussia Dortmund (@BVB) 2 gennaio 2019

Scadenza 2020 Pulisic - dopo l'exploit delle ultime due stagioni - ha di fatto perso il posto da titolare. Questa Bundesliga, che vede il BVB saldamente al comando dopo il girone d'andata, è soprattutto il campionato di Jadon Sancho, di 18 mesi più giovane rispetto allo statunitense e autentico mattatore con i suoi gol e i suoi assist.

Sulla testa dello statunitense, che fu notato in Turchia mentre si trovava a disputare un torneo in Turchia con la Nazionale statunitense Under-17, anche un contratto di un anno e mezzo che esigeva una decisione: cessione o rinnovo. E l'impressione è che sia stata presa la migliore possibile: cessione a cifre monstre e prestito del giocatore fino a giugno.