Punizione e Insigne gol: il Napoli in vantaggio 1-0 sulla Roma al 45'

Un gioiello di Insigne sta decidendo la sfida fra Napoli e Roma, questa sera, nella prima gara al San Paolo dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Una punizione dal vertice sinistro dell'attacco partenopeo, con Mirante che forse è partito in ritardo, comunque impossibilitato ad arrivare sul pallone. Poche le occasioni capitate, con un liscio di Cristante da pochi passi subito dopo l'1-0, poi una bella parata del portiere capitolino su Mertens che con il piattone aveva cercato il palo lontano. Risultato meritato per il primo tempo, con i napoletani in maglia in stile Argentina che sembrano ampiamente in partita. Così al quarantacinquesimo il risultato è di uno a zero per il Napoli.